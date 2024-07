Descoberta Surpreendente: R$ 1 Milhão em Carro Abandonado no Maranhão De acordo com testemunhas, o veículo estava parado em frente a um condomínio há cerca de 15 dias.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 31/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌