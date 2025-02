Desembargador que recebeu R$ 1,2 mi em 2024 diz ter ‘vida de monge’ O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), concedeu uma entrevista ao podcast Agora Pode, do portal... Revista Oeste|Do R7 24/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 24/02/2025 - 22h46 ) twitter

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), concedeu uma entrevista ao podcast Agora Pode, do portal Lei Agora, no domingo 16. Um dos destaques foi sua afirmação de que, apesar de sua remuneração líquida média de R$ 106 mil mensais em 2024, a vida de um magistrado é "quase como uma vida de monge".

Para entender melhor essa perspectiva e os desafios enfrentados por Perri, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

