Desemprego fica em 6,2% no 4º tri de 2024, com a média anual de 6,6% A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% no quarto trimestre de 2024, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia...

