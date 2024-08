Desmantelamento da Logística do PCC em São Paulo O Ministério Público de São Paulo (MP) denunciou, nesta segunda-feira, 19, uma rede de criminosos envolvida com as operações da facção...

Revista Oeste|Do R7 20/08/2024 - 22h51 (Atualizado em 20/08/2024 - 22h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌