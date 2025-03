Dia de calor e instabilidade em todo o Brasil nesta sexta, 21 O Brasil amanhece nesta sexta-feira, 21, com calor intenso e condições instáveis em diversas localidades. Enquanto o Sul do país experimenta... Revista Oeste|Do R7 21/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 21/03/2025 - 06h45 ) twitter

Moradores e turistas em praia do Rio de Janeiro em dia com onda de calor

O Brasil amanhece nesta sexta-feira, 21, com calor intenso e condições instáveis em diversas localidades. Enquanto o Sul do país experimenta um dia mais seco e quente, as demais regiões enfrentam pancadas de chuva, alta umidade e sensação de abafamento.

