Doador envia mala com US$ 10 mil por engano ao RS Mochila com o dinheiro foi encontrada em meio às doações; dono foi localizadoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias...

Revista Oeste|Do R7 12/06/2024 - 10h54 (Atualizado em 12/06/2024 - 10h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share