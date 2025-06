Dois aviões atolam no Aeroporto de Fernando de Noronha em uma semana Dois aviões atolaram no pátio do Aeroporto de Fernando de Noronha no período de uma semana. O primeiro incidente, que envolveu uma...

Dois aviões atolaram no pátio do Aeroporto de Fernando de Noronha no período de uma semana. O primeiro incidente, que envolveu uma aeronave da Azul, ocorreu no dia 22 de junho, e o segundo envolveu um avião da Gol, no domingo 29.

