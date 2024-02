Domingo chuvoso: Confira a previsão do tempo para o Brasil Entre as capitais, somente Brasília, Belo Horizonte e... Entre as capitais, somente Brasília, Belo Horizonte e Vitória devem escapar dos acumulados de água no decorrer do diaLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Previsão do tempo: domingo chuvoso em boa parte do Brasil • Polícia oferece recompensa de até R$ 30 mil por fugitivos de Mossoró • Polícia prende irmão de um dos fugitivos do Presídio de Mossoró (RN) Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.