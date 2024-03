Dona do Facebook e do Instagram consegue liminar para usar o nome Meta no Brasil Decisão em favor da big tech se deu... Decisão em favor da big tech se deu por meio do desembargador Heraldo de Oliveira, do Tribunal de Justiça de São PauloLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Sensação térmica chega aos 60ºC no Rio de Janeiro • Dono da L’Occitane critica brasileiras: ‘Fazem plásticas demais’ • Prefeitura de São Sebastião (SP) gasta R$ 2 milhões com shows comemorativos ao aniversário da cidade Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.