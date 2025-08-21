Donos da Camisaria Colombo têm prisão decretada por fraude A Polícia Civil de São Paulo (PCESP) deflagrou nesta quinta-feira, 21, uma operação contra os donos da Camisaria Colombo, acusados... Revista Oeste|Do R7 21/08/2025 - 13h20 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viatura da Polícia Civil de São Paulo | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

A Polícia Civil de São Paulo (PCESP) deflagrou nesta quinta-feira, 21, uma operação contra os donos da Camisaria Colombo, acusados de fraudes bancárias que somam cerca de R$ 21 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Calor extremo e ar seco atingem grande parte do país nesta quinta-feira, 21

São Paulo tem alerta para ciclone e veranico nesta semana

Veja quanto Hytalo Santos ganhou para divulgar bet