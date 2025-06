Drones em Guarulhos provocam suspensão de voos e transtornos a passageiros A circulação de drones no entorno do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite desta quarta-feira, 11, levou à suspensão temporária... Revista Oeste|Do R7 12/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem aérea do Aeroporto de Guarulhos Juvenal Pereira

A circulação de drones no entorno do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite desta quarta-feira, 11, levou à suspensão temporária de pousos e decolagens. O ocorrido obrigou as autoridades a desviar dezenas de voos, o que impactou centenas de passageiros.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Leo Lins, o humorista dos processos e dos teatros lotados

Frio intenso e chuvas pontuais marcam o tempo nesta quinta-feira, 12

CNJ pune desembargadora com aposentadoria compulsória por ‘gabinete paralelo’