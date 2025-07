Duque de Caxias e São Gonçalo lideram perdas de energia por furto na Região Metropolitana do Rio Irregularidades no consumo de energia elétrica atingem níveis preocupantes em Duque de Caxias e São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro...

Revista Oeste|Do R7 28/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share