Em apenas 2 dias, Chuva em Porto Alegre supera média histórica de agosto O volume de chuva que atinge Porto Alegre desde esta sexta-feira, 22, já superou, em algumas regiões, a média histórica para agosto...

O volume de chuva que atinge Porto Alegre desde esta sexta-feira, 22, já superou, em algumas regiões, a média histórica para agosto, que é de 120 milímetros. Segundo a Defesa Civil, choveu 123,3 mm no bairro Sarandi entre a meia-noite de sexta e as 16h de sábado. Em algumas áreas, só na sexta-feira o acumulado passou de 108 mm.

