Em Santa Catarina, carro 'voa' depois de sair da pista Na tarde do domingo 2, um acidente quase terminou em tragédia na rodovia SC-283, em Santa Catarina (SC). Um motorista perdeu o controle... Revista Oeste|Do R7 04/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h47 )

Um trecho da rodovia SC-283, em Santa Catarina | Foto: Julio Cavalheiro / Arquivo / Secom

Na tarde do domingo 2, um acidente quase terminou em tragédia na rodovia SC-283, em Santa Catarina (SC). Um motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e girou algumas vezes no ar, parando em uma área de declive.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

