Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Em São Paulo, ex-piloto canadense é preso em flagrante por estupro

A polícia prendeu, nesta sexta-feira, 22, um piloto de avião aposentado, de 66 anos. Jamil Areeki é suspeito de estuprar duas funcionárias...

Revista Oeste|Do R7

A polícia prendeu, nesta sexta-feira, 22, um piloto de avião aposentado, de 66 anos. Jamil Areeki é suspeito de estuprar duas funcionárias de um hotel no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.