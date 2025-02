Empresa vende carne estragada como se fosse de alta qualidade A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou que a empresa Tem Di Tudo Salvados, localizada em Três Rios (RJ), “maquiou” carne estragada... Revista Oeste|Do R7 24/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h07 ) twitter

Os investigados podem enfrentar acusações de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, crimes com impacto nacional | Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou que a empresa Tem Di Tudo Salvados, localizada em Três Rios (RJ), “maquiou” carne estragada para vender como se fosse de alta qualidade e importada do Uruguai. O produto foi danificado ao ficar submerso durante a enchente que devastou o Rio Grande do Sul, no ano passado.

Para saber mais sobre essa grave situação e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

