Enchentes no Rio Grande do Sul: Impacto devastador atinge milhares de empregos Em cidades como Eldorado do Sul, Roca Sales e Muçum, os dados mostram que entre 74% e 82% dos estabelecimentos foram impactados....

Revista Oeste|Do R7 04/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 04/07/2024 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share