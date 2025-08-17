Energia certa, motivo errado — parte II Seja em situação de muito calor ou de frio extremo, a Europa cada vez mais sente o peso do custo da energia. A disparidade entre a... Revista Oeste|Do R7 17/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seja em situação de muito calor ou de frio extremo, a Europa cada vez mais sente o peso do custo da energia. A disparidade entre a agenda ambiental-climática e o desenvolvimento industrial, mais o conforto doméstico da praticidade do mundo moderno, estão mostrando que a realidade superou a fantasia. Dessa forma, como apresentado na primeira parte deste artigo, o Banco Mundial (BM), cujos Estados Unidos (EUA) são o principal acionista, acabou por revogar a proibição de financiar projetos de geração de energia elétrica de matriz nuclear. Para uma análise mais aprofundada sobre as implicações dessa decisão e o futuro da energia nuclear, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: Os protocolos implícitos de sobrevivência no Rio de Janeiro

Conheça a Textron Aviation, fabricante responsável por duas tradicionais marcas da aviação executiva

Brasil deve ter veranico com até 40°C