Entenda articulação do PCC com empresários para matar promotor em SP

Empresários ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foram alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo nesta sexta-feira, 29, depois de serem identificados como articuladores de um plano para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho. Ele integra o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e participa da Operação Linha Vermelha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação impactante!

