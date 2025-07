Esportista morre ao cair de quase 100 metros durante rapel em MG Uma tragédia marcou a prática de esportes radicais na região da Pedra do Elefante, em Andradas (MG), neste sábado, 5. Daiane Marques... Revista Oeste|Do R7 06/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 19h36 ) twitter

Daiane Marques colidiu com o paredão de rocha e a vegetação próxima ao solo | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Revista Oeste - Brasil

Uma tragédia marcou a prática de esportes radicais na região da Pedra do Elefante, em Andradas (MG), neste sábado, 5. Daiane Marques, natural de Cordeirópolis (SP), caiu de uma altura de quase 100 metros durante a prática de rapel. A esportista participava da atividade com outras duas pessoas, ambas do Estado de São Paulo.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

