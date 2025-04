Revista Oeste |Do R7

Está na cara quem deve vencer o possível San-São por Dorival Amigas, amigos e até você que ainda gosta dos pontos corridos, a verdade precisa ser dita: com Dorival Júnior livre no mercado não...

Amigas, amigos e até você que ainda gosta dos pontos corridos, a verdade precisa ser dita: com Dorival Júnior livre no mercado não existe técnico dormindo tranquilo no nosso futebol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: