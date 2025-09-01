Estádios brasileiros ganham reforço para barrar torcedores ‘ficha suja’ Torcedores proibidos pela Justiça de frequentar partidas de futebol no Brasil terão ainda mais dificuldades para driblar a lei e promover...

Torcedores proibidos pela Justiça de frequentar partidas de futebol no Brasil terão ainda mais dificuldades para driblar a lei e promover desordem e violência. O motivo é a integração dos registros no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

