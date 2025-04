Estado de São Paulo tem as cidades mais arborizadas do país; veja lista O Estado de São Paulo tem as cidades mais verdes do Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),...

