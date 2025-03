Estado de SP inicia período de ‘saidinha temporária’: 20 mil detentos nas ruas

A primeira saída temporária do ano, a conhecida ‘saidinha’, começou nesta terça-feira, 11, em todo o Estado de São Paulo. Conforme as autoridades, cerca de 20 mil presos do regime semiaberto receberam autorização para deixar as unidades prisionais e devem retornar até a próxima segunda-feira, 17.

