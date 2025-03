Estudante passa em medicina mas é eliminada nas cotas raciais

Revista Oeste |Do R7

Com 20 anos, Mariana Abreu Santos Póvoa, uma estudante autodeclarada parda, conquistou a aprovação no vestibular da Universidade de Brasília (UnB) para o curso de Medicina. Ela utilizou o sistema de cotas raciais, relata o portal Metrópoles. A jovem, no entanto, foi surpreendida ao não ser reconhecida como negra pela banca de heteroidentificação da universidade.

