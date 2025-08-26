Logo R7.com
Estudantes da USP sofrem prejuízo de R$ 170 mil com agência de viagem

Mais de 50 alunos da Universidade de São Paulo sofreram um prejuízo coletivo estimado em R$ 170 mil depois de confiarem a uma agência...

Revista Oeste|Do R7

Mais de 50 alunos da Universidade de São Paulo sofreram um prejuízo coletivo estimado em R$ 170 mil depois de confiarem a uma agência de Franca, no interior paulista, a organização de uma viagem à Bahia.

