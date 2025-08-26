Estudantes da USP sofrem prejuízo de R$ 170 mil com agência de viagem Mais de 50 alunos da Universidade de São Paulo sofreram um prejuízo coletivo estimado em R$ 170 mil depois de confiarem a uma agência...

Mais de 50 alunos da Universidade de São Paulo sofreram um prejuízo coletivo estimado em R$ 170 mil depois de confiarem a uma agência de Franca, no interior paulista, a organização de uma viagem à Bahia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: