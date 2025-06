Estudantes milionários receberam bolsas integrais em Santa Catarina Estudantes com carros de luxo, barcos e imóveis de alto valor receberam bolsas integrais do governo de Santa Catarina para cursar...

Estudantes com carros de luxo, barcos e imóveis de alto valor receberam bolsas integrais do governo de Santa Catarina para cursar o ensino superior. A denúncia partiu de uma investigação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC), que identificou 18,2 mil inscrições com indícios de irregularidades nos programas Universidade Gratuita e Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense.

