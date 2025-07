Estudo revela impacto econômico dos recursos marinhos no Brasil Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) detalhou a estrutura da “economia azul” no Brasil, que reúne as atividades econômicas...

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) detalhou a estrutura da “economia azul” no Brasil, que reúne as atividades econômicas diretamente ligadas aos recursos marinhos. Por meio de um modelo inter-regional de insumo-produto, a pesquisa mostrou a importância econômica do litoral e sua forte ligação com regiões do interior do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender mais sobre o impacto da economia azul no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: