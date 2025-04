‘Evidências’: procurador cita música sertaneja em parecer O procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba (MPC-PB) Bradson Tiberio Luna Camelo citou a música "Evidências", da dupla... Revista Oeste|Do R7 19/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 09h06 ) twitter

O procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba (MPC-PB) Bradson Tiberio Luna Camelo citou a música "Evidências", da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, para defender uma medida cautelar contra a Alanna Galdino, filha do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e indicada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

