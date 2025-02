Ex-aluna que desviou R$ 1 milhão de formatura da USP consegue registro em Conselho de Medicina A ex-aluna de medicina da Universidade de São Paulo (USP), Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, foi condenada por dar um golpe em... Revista Oeste|Do R7 02/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 15h26 ) twitter

Jovem que desviou dinheiro de formatura da USP consegue registro de médica

A ex-aluna de medicina da Universidade de São Paulo (USP), Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, foi condenada por dar um golpe em seus colegas de turma e desviar cerca de R$ 1 milhão da comissão de formatura. Mesmo com a punição, ela obteve o registro profissional de médica no Conselho Federal de Medicina (CFM) e já está ativa no sistema.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

