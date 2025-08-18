Ex-desembargador do RJ assume defesa do rapper Oruam
O advogado Siro Darlan, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assumiu a defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. O cantor está detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, o Bangu 3, depois de se entregar às autoridades no dia 22 de julho.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!
