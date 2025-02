Ex-diretora de presídio na Bahia é presa por facilitar fuga de 16 detentos Nesta quinta-feira, 23, a polícia prendeu preventivamente a ex-diretora do Presídio de Eunápolis Joneuma Silva Neres, de 33 anos,... Revista Oeste|Do R7 25/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 25/01/2025 - 00h06 ) twitter

Polícia Civil prende líder Morcegão do PCC

Nesta quinta-feira, 23, a polícia prendeu preventivamente a ex-diretora do Presídio de Eunápolis Joneuma Silva Neres, de 33 anos, na Bahia. Ela responde a acusações de facilitar a fuga de 16 presos, no dia 12 de dezembro do ano passado.

