Ex-motel cobra R$ 7 mil para a COP30: ‘teste de mercado’, diz gerente
Com a aproximação da COP30, marcada para novembro em Belém, a polêmica sobre os preços das hospedagens na cidade ganhou destaque internacional...
Com a aproximação da COP30, marcada para novembro em Belém, a polêmica sobre os preços das hospedagens na cidade ganhou destaque internacional. O Hotel COP30, situado no centro da capital paraense, virou símbolo da polêmica ao anunciar diárias que chegaram a R$ 7 mil, valor que surpreendeu participantes e delegações estrangeiras.
Com a aproximação da COP30, marcada para novembro em Belém, a polêmica sobre os preços das hospedagens na cidade ganhou destaque internacional. O Hotel COP30, situado no centro da capital paraense, virou símbolo da polêmica ao anunciar diárias que chegaram a R$ 7 mil, valor que surpreendeu participantes e delegações estrangeiras.
Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: