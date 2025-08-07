Ex-motel cobra R$ 7 mil para a COP30: ‘teste de mercado’, diz gerente Com a aproximação da COP30, marcada para novembro em Belém, a polêmica sobre os preços das hospedagens na cidade ganhou destaque internacional... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h18 ) twitter

Com a aproximação da COP30, marcada para novembro em Belém, a polêmica sobre os preços das hospedagens na cidade ganhou destaque internacional. O Hotel COP30, situado no centro da capital paraense, virou símbolo da polêmica ao anunciar diárias que chegaram a R$ 7 mil, valor que surpreendeu participantes e delegações estrangeiras.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

