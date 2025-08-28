Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Ex-padre condenado por estupro em Araras (SP) tem prisão definitiva decretada

O Tribunal de Justiça de São Paulo expediu, nesta quarta-feira, 27, um mandado de prisão definitiva contra o ex-padre Pedro Leandro...

Revista Oeste|Do R7

O Tribunal de Justiça de São Paulo expediu, nesta quarta-feira, 27, um mandado de prisão definitiva contra o ex-padre Pedro Leandro Ricardo. Ele recebeu condenação de dez anos e seis meses de prisão em regime fechado por estupro de uma das vítimas do caso que chocou Araras (SP).

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.