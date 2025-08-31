Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Ex-piloto de Fórmula 1 é preso por dirigir carro receptado

Um Lamborghini Gallardo com queixa de apropriação indevida levou à prisão do ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, na...

Revista Oeste|Do R7

Depois de sair das pistas, ex-piloto de Fórmula 1 participou de vários programas de automobilismo | Foto: Divulgação/ MS2 / F1Mania Revista Oeste - Brasil

Um Lamborghini Gallardo com queixa de apropriação indevida levou à prisão do ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, na zona oeste de São Paulo, neste domingo, 31. A abordagem ocorreu na Ponte Cidade Jardim, depois de policiais militares notarem o veículo circulando sem placas visíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.