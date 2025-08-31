Ex-piloto de Fórmula 1 é preso por dirigir carro receptado Um Lamborghini Gallardo com queixa de apropriação indevida levou à prisão do ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, na... Revista Oeste|Do R7 31/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de sair das pistas, ex-piloto de Fórmula 1 participou de vários programas de automobilismo | Foto: Divulgação/ MS2 / F1Mania Revista Oeste - Brasil

Um Lamborghini Gallardo com queixa de apropriação indevida levou à prisão do ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, na zona oeste de São Paulo, neste domingo, 31. A abordagem ocorreu na Ponte Cidade Jardim, depois de policiais militares notarem o veículo circulando sem placas visíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Interpol inclui foragidos de megaoperação contra o PCC na lista vermelha

Crime organizado investe em pistas de pouso na Amazônia

Padarias são citadas em megaoperação contra o PCC