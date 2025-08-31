Ex-piloto de Fórmula 1 é preso por dirigir carro receptado
Um Lamborghini Gallardo com queixa de apropriação indevida levou à prisão do ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, na zona oeste de São Paulo, neste domingo, 31. A abordagem ocorreu na Ponte Cidade Jardim, depois de policiais militares notarem o veículo circulando sem placas visíveis.
