Ex-zagueiro da Seleção Brasileira tem 18% do corpo queimado e está internado

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lucimar da Silva Ferreira — conhecido como Lúcio — sofreu queimaduras em 18% do corpo durante um acidente doméstico na sexta-feira 16. Ele tem 47 anos e continua internado na UTI do Hospital Brasília, no Distrito Federal. O boletim médico, divulgado no sábado, 18, informou que o ex-atleta se encontra em estado estável e consciente. A equipe especializada em queimados da Rede Américas acompanha o caso.

