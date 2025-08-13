Explosão em fábrica na Grande Curitiba deixa 9 mortos; vídeo Uma explosão registrada em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras (PR), Região Metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortos... Revista Oeste|Do R7 13/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h17 ) twitter

Fachada da Enaex Brasil Revista Oeste - Brasil

Uma explosão registrada em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras (PR), Região Metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortos e sete feridos, conforme comunicado emitido pela Enaex Brasil nesta terça-feira, 12.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

