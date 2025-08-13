Logo R7.com
Explosão em fábrica na Grande Curitiba deixa 9 mortos; vídeo

Uma explosão registrada em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras (PR), Região Metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortos...

Revista Oeste|Do R7

Fachada da Enaex Brasil Revista Oeste - Brasil

Uma explosão registrada em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras (PR), Região Metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortos e sete feridos, conforme comunicado emitido pela Enaex Brasil nesta terça-feira, 12.

