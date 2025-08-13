Explosão em fábrica na Grande Curitiba deixa 9 mortos; vídeo
Uma explosão registrada em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras (PR), Região Metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortos e sete feridos, conforme comunicado emitido pela Enaex Brasil nesta terça-feira, 12.
