Revista Oeste |Do R7

Facções têm quase mil postos de combustível no Brasil Pelo menos 941 postos de combustíveis em funcionamento no Brasil estão sob algum tipo de domínio ou influência de facções criminosas...

Pelo menos 941 postos de combustíveis em funcionamento no Brasil estão sob algum tipo de domínio ou influência de facções criminosas. Os dados, obtidos pelo portal R7, indicam uma presença cada vez mais estruturada do crime organizado em setores da economia formal. O Estado de São Paulo lidera o ranking, com 290 postos sob controle de criminosos, seguido por Goiás (163), Rio de Janeiro (146) e Bahia (103).

Para entender melhor a gravidade dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: