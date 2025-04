Família de aluno espanca professora por cobrar tarefa A família de um aluno de sete anos agrediu uma professora particular depois que a educadora, de 65 anos, cobrou do menino o cumprimento...

A família de um aluno de sete anos agrediu uma professora particular depois que a educadora, de 65 anos, cobrou do menino o cumprimento de tarefas escolares. O caso aconteceu no dia 18 de março deste ano, no bairro de Resgate, em Salvador (BA). O episódio ganhou repercussão depois de ir parar nas redes sociais e na imprensa.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: