Família de motorista morto em acidente com Porsche é cobrada por dívida Depois do acidente fatal entre um Porsche e um Renault Sandero, a família do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, morto... Revista Oeste|Do R7 12/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h38 )

dono porsche Revista Oeste - Brasil

Depois do acidente fatal entre um Porsche e um Renault Sandero, a família do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, morto em 31 de março de 2024, enfrenta cobranças judiciais pelo financiamento do carro destruído.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender todos os detalhes dessa trágica situação.

