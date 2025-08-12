Logo R7.com
Família de motorista morto em acidente com Porsche é cobrada por dívida

Depois do acidente fatal entre um Porsche e um Renault Sandero, a família do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, morto...

Revista Oeste

dono porsche Revista Oeste - Brasil

Depois do acidente fatal entre um Porsche e um Renault Sandero, a família do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, morto em 31 de março de 2024, enfrenta cobranças judiciais pelo financiamento do carro destruído.

