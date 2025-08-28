Faria Lima concentra mais de 40 alvos de megaoperação da PF contra o PCC Uma grande ofensiva das forças de segurança atinge nesta quinta-feira, 28, oito Estados e mira 350 alvos ligados ao Primeiro Comando... Revista Oeste|Do R7 28/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h39 ) twitter

PCC é umas das principais facções criminosas do país | Foto: Reprodução/Agência Brasil Revista Oeste - Brasil

Uma grande ofensiva das forças de segurança atinge nesta quinta-feira, 28, oito Estados e mira 350 alvos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os endereços investigados, 42 estão concentrados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, importante polo financeiro em São Paulo.

