Faria Lima concentra mais de 40 alvos de megaoperação da PF contra o PCC
Uma grande ofensiva das forças de segurança atinge nesta quinta-feira, 28, oito Estados e mira 350 alvos ligados ao Primeiro Comando...
Uma grande ofensiva das forças de segurança atinge nesta quinta-feira, 28, oito Estados e mira 350 alvos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os endereços investigados, 42 estão concentrados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, importante polo financeiro em São Paulo.
Para mais detalhes sobre essa operação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
