Faria Lima concentra mais de 40 alvos de megaoperação da PF contra o PCC

Uma grande ofensiva das forças de segurança atinge nesta quinta-feira, 28, oito Estados e mira 350 alvos ligados ao Primeiro Comando...

Revista Oeste

PCC é umas das principais facções criminosas do país | Foto: Reprodução/Agência Brasil Revista Oeste - Brasil

Uma grande ofensiva das forças de segurança atinge nesta quinta-feira, 28, oito Estados e mira 350 alvos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os endereços investigados, 42 estão concentrados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, importante polo financeiro em São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa operação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

