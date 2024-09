Fechamento da tirolesa no Cânion Fortaleza: entenda os motivos A tirolesa do Cânion Fortaleza, no Parque da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), fechou na semana passada. Segundo a Urbia, gestora... Revista Oeste|Do R7 11/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-