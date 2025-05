Fechamento de comércios esvaziou ecossistema da cracolândia, diz promotor A ação coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) em 2024 levou ao fechamento de 45 estabelecimentos comerciais na região... Revista Oeste|Do R7 15/05/2025 - 22h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h43 ) twitter

A ação coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) em 2024 levou ao fechamento de 45 estabelecimentos comerciais na região da cracolândia, no centro da capital. Segundo o promotor Lincoln Gakiya, responsável pela operação, a medida desestruturou o ecossistema criminoso ligado ao tráfico de drogas e provocou o esvaziamento do chamado “fluxo”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: Um ano depois das enchentes, parte do RS segue devastada

