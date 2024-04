Fifa atualiza ranking mundial do futebol masculino; veja posição do Brasil Federação divulgou... Federação divulgou também curiosidades sobre a competição mundial.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Fifa atualiza ranking mundial do futebol masculino; veja posição do Brasil • Cão farejador ajuda a polícia a encontrar fuzil em carro usado por fugitivos de Mossoró • Por que donos de carros como o Porsche do acidente em SP não fazem seguro veicular Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.