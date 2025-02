Revista Oeste |Do R7

Filhotes de leão nascem no Zoológico de São Paulo; visitas serão possíveis em breve O Zoológico de São Paulo ganhou uma nova família de leões. A fêmea Erindi e o macho Django, que estão no parque desde 2016, tiveram...

O Zoológico de São Paulo ganhou uma nova família de leões. A fêmea Erindi e o macho Django, que estão no parque desde 2016, tiveram quatro filhotes (leoas) em novembro. Elas devem começar a ser expostas ao público em maio, a depender do andamento do processo de ambientação.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: