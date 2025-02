Fim das chuvas e muito calor: confira a previsão do tempo para esta semana

Revista Oeste |Do R7

Ao longo desta semana, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue atuando sobre o país. O fenômeno causa pancadas de chuva e "espanta" o calor sobre a Região Centro-Oeste, embora o oeste de Goiás e o Distrito Federal continuem com tempo mais firme, assim como outros Estados: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta terça-feira, 4.

