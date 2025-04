Fim de semana vai ser marcado por chuvas intensas e tempestades O próximo fim de semana no Brasil será marcado por variações climáticas significativas, com condições meteorológicas que podem impactar...

O próximo fim de semana no Brasil será marcado por variações climáticas significativas, com condições meteorológicas que podem impactar diversas regiões do país. No Centro-Sul, espera-se que o tempo permaneça estável até a noite deste sábado, 12, quando há previsão de aumento nos riscos de chuvas intensas. Esse cenário de instabilidade deve se intensificar no domingo 13, com potencial para tempestades.

