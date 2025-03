Foragido há 18 anos, homem passa em concurso para a Polícia Civil de SP Foragido da Justiça de São Paulo desde 2007, um homem acusado de homicídio foi preso pouco antes de prestar mais uma fase do concurso... Revista Oeste|Do R7 14/03/2025 - 11h48 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil prende líder Morcegão do PCC

Foragido da Justiça de São Paulo desde 2007, um homem acusado de homicídio foi preso pouco antes de prestar mais uma fase do concurso de investigador da Polícia Civil. Cristiano Rodrigo da Silva, de 40 anos, foi detido na última segunda-feira 10, na Academia da Polícia Civil, no bairro Butantã, zona oeste da capital paulista, enquanto se preparava para a prova oral do concurso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes dessa história impressionante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Vídeo mostra colisão de navio petroleiro com 3 embarcações em Santos

Fim de semana vai ser marcado por frente fria e ciclone extratropical

Companhia aérea deve indenizar irmãos por atraso em velório do pai