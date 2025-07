Fortes chuvas atingem capitais do Norte e do Nordeste nesta quinta-feira, 10 A previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, mostra um cenário meteorológico marcado por dois fenômenos principais no Brasil: o... Revista Oeste|Do R7 10/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 06h37 ) twitter

Revista Oeste - Brasil

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, mostra um cenário meteorológico marcado por dois fenômenos principais no Brasil: o avanço de chuvas significativas em parte das regiões Norte e Nordeste, com destaque para áreas litorâneas, e a permanência de temperaturas baixas e risco de geada em setores do Sul e do Sudeste.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

