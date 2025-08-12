Fortuna em nome de mãe de auditor expôs esquema com varejistas
O expressivo aumento no patrimônio de uma empresa registrada em nome da mãe de um auditor fiscal paulista desencadeou a investigação...
O expressivo aumento no patrimônio de uma empresa registrada em nome da mãe de um auditor fiscal paulista desencadeou a investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que resultou na prisão do dono da Ultrafarma e de um executivo da Fast Shop, nesta terça-feira, 12.
